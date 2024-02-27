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27 февраля 2024, 19:03 Читати українською

Украинцы задекларировали более 4,5 тысячи компаний за рубежом

За два года украинцы и украинский бизнес подали в Налоговую службу информацию о более чем 4,5 тысячи контролируемых иностранных компаний (КИК). Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

За два года украинцы и украинский бизнес подали в Налоговую службу информацию о более чем 4,5 тысячи контролируемых иностранных компаний (КИК).
Фото: freepik.com

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По его словам, всего с начала 2022 года в Государственную налоговую службу подано 8 873 сообщений о 4 536 контролируемых иностранных компаниях. Из них 8449 сообщений об иностранном бизнесе поступило от физлиц, 424 — от юридических лиц.

Всего зарегистрировано 5 774 контроллера иностранных компаний, из них физлиц — 5 626.

Самыми популярными для регистрации иностранных компаний среди украинцев стали:

  • Польша — 25% всех КИК;
  • Великобритания — 13%;
  • США — 11%;
  • Кипр — 9%;
  • Эстония — 7%;
  • остальные страны — 35%.

Финансовыми учреждениями и госорганами направлено 11 634 сообщений о фактах, свидетельствующих о владении резидентом долей в иностранном юридическом лице.

Гетманцев напомнил, что сейчас идет кампания декларирования за 2023 год, которая предусматривает представление информации о КИКах.

«Уже подано 478 отчетов, кампания декларирования продолжается. Для юридических лиц-контролеров осталось 2 дня, для физических лиц-контролеров сроки истекают до 1 мая», — отметил он.

Когда нужно подавать отчет о КИК

Первый отчет о КИК за 2022 год следует подать вместе с налоговой декларацией за 2023 год (до 1 марта 2024 года), а для физлиц — с декларацией об имущественном положении физлица (до 1 мая 2024 года).

В частности, украинцы должны сообщить о:

  • каждое непосредственное или опосредованное приобретение доли в иностранном юридическом лице или начало осуществления физического контроля над иностранным юридическим лицом, что приводит к признанию такого физического (юридического) лица контролирующим лицом;
  • учреждение, создание или приобретение имущественных прав на долю в активах, доходах или прибыли образования без статуса юридического лица;
  • каждое отчуждение доли в иностранном юридическом лице или прекращение осуществления фактического контра над иностранным юридическим лицом, что приводит к потере признания такого физического (юридического) лица контролирующим лицом;
  • ликвидацию или отчуждение имущественных прав на долю в активах, доходах или прибыли образования без статуса юридического лица.

В случае нарушения этого требования предусмотрен штраф в размере 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Источник: Минфин
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