К закрытию межбанка курс доллара упал на 16 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 24 копейки в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 27 февраля: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 27 февраля
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Закрытие 27 февраля
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Изменения
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38,39/38,41
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38,23/38,26
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16/15
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41,68/41,69
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41,44/41,47
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24/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,25−38,70 грн. Евро покупают за 41,45 грн., а продают за 42,12 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,56−38,68, евро — 41,93−42,12 грн.
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Источник: Минфин
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