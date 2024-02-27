Курс валют на вечер 27 февраля: доллар и евро упали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 16 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 24 копейки в покупке и на 22 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 27 февраля Закрытие 27 февраля Изменения доллар 38,39/38,41 38,23/38,26 16/15 евро 41,68/41,69 41,44/41,47 24/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,25−38,70 грн. Евро покупают за 41,45 грн., а продают за 42,12 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,56−38,68, евро — 41,93−42,12 грн.

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