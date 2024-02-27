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27 февраля 2024, 19:11 Читати українською

Криптовалютная биржа BitForex внезапно прекратила работу: трейдеры не могут забрать деньги

Гонконгская криптовалютная биржа BitForex внезапно прекратила свою деятельность, а ее веб-сайт и торговое приложение стали недоступны 23 февраля. Эта остановка произошла после того, как за один день из горячих кошельков платформы был выведен криптовалют на сумму около $56 миллионов. Об этом пишет FinTech Insider.

Гонконгская криптовалютная биржа BitForex внезапно прекратила свою деятельность, а ее веб-сайт и торговое приложение стали недоступны 23 февраля.

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Биржевой аккаунт в соцсети X сохраняет молчание. Команда BitForex также хранит молчание в других каналах, не отвечая на вопросы в Telegram или на сервере Discord.

Пользователи жалуются на проблемы с аккаунтом: одни не могут войти в аккаунт, в других не отображается панель управления. Некоторые пользователи поделились скриншотами, на которых видно, что им заблокирован доступ к сайту биржи.

Известный блокчейн-следователь ZachXBT первым сообщил о подозрительной активности, отметив, что криптобиржа деактивировала вывод средств, а часть членов ее команды перестала выходить на связь. В настоящее время нет дополнительной информации о том, как надолго заблокированы средства пользователей, по какой причине и как долго продлится период восстановления.

ZachXBT отметил, что команда Bitforex не производила публикаций в X с мая 2023 года, а месяц назад генеральный директор Джейсон Луо ушел в отставку. Это было последним объявлением, опубликованным на сайте Bitforex.

Биржа BitForex была основана в 2018 году. Она не требовала подтверждения личности от своих клиентов и не соблюдала процедуру KYC для создания аккаунта, что вызвало вполне обоснованные опасения в том, что площадку использовали для отмывания денег и другой незаконной деятельности.

В сентябре 2023 года ежедневный объем торгов криптовалютами достигал на бирже $2,6 млрд.

Торговая площадка неоднократно привлекала к себе внимание регулирующих органов разных стран.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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Alex2006
Alex2006
27 февраля 2024, 19:18
#
Ніколи такого не було і от знову)
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Smerch747
Smerch747
27 февраля 2024, 19:37
#
При ЕЖЕДНЕВНОМ! обьеме торгов в 2.6млрд вывод 56млн (2%) = всё положило.

Цікаво скільки тих хто лякає ненадійністю і невигідністю ОВГЗ і при цьому має біток (незрозумілі піксілі на незрозумілих біржах) Більше 10% думаю, враховуючи наскільки популярна крипта в Україні.

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innapcholko
innapcholko
27 февраля 2024, 19:40
#
Что про биток — он норм! — жаль продал муж его осенью прошлого года по 26 (при покупки осенью позопрошлого — по 16)…

Ни кто не мешает держать крипту на холодном кошельке!
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Smerch747
Smerch747
27 февраля 2024, 19:43
#
Если он норм, зачем муж продал?)
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0
innapcholko
innapcholko
27 февраля 2024, 19:44
#
До этого было очевидно что приростет!
Ну и на момент продажи — 1 год воздержания — деньги нужны просто были!
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0
xapyga
xapyga
27 февраля 2024, 20:01
#
Прочитал и прослезился, поржал.
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
27 февраля 2024, 19:49
#
Що означає пузирь з 0, в один сонячний день ви останетеся без нічого. Почало штормити вітер виріс до 57 кусків почне все падати бо нетерпоячі почнуть забирати пузиря.
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innapcholko
innapcholko
27 февраля 2024, 19:54
#
Скоро будет по 100. Но я бы рекомендовала сбирать сливки уже при 70-80
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0
innapcholko
innapcholko
27 февраля 2024, 19:27
#
Ха-ха
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