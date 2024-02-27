Криптовалютная биржа BitForex внезапно прекратила работу: трейдеры не могут забрать деньги

Гонконгская криптовалютная биржа BitForex внезапно прекратила свою деятельность, а ее веб-сайт и торговое приложение стали недоступны 23 февраля. Эта остановка произошла после того, как за один день из горячих кошельков платформы был выведен криптовалют на сумму около $56 миллионов. Об этом пишет FinTech Insider.

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Биржевой аккаунт в соцсети X сохраняет молчание. Команда BitForex также хранит молчание в других каналах, не отвечая на вопросы в Telegram или на сервере Discord.

Пользователи жалуются на проблемы с аккаунтом: одни не могут войти в аккаунт, в других не отображается панель управления. Некоторые пользователи поделились скриншотами, на которых видно, что им заблокирован доступ к сайту биржи.

Известный блокчейн-следователь ZachXBT первым сообщил о подозрительной активности, отметив, что криптобиржа деактивировала вывод средств, а часть членов ее команды перестала выходить на связь. В настоящее время нет дополнительной информации о том, как надолго заблокированы средства пользователей, по какой причине и как долго продлится период восстановления.

ZachXBT отметил, что команда Bitforex не производила публикаций в X с мая 2023 года, а месяц назад генеральный директор Джейсон Луо ушел в отставку. Это было последним объявлением, опубликованным на сайте Bitforex.

Биржа BitForex была основана в 2018 году. Она не требовала подтверждения личности от своих клиентов и не соблюдала процедуру KYC для создания аккаунта, что вызвало вполне обоснованные опасения в том, что площадку использовали для отмывания денег и другой незаконной деятельности.

В сентябре 2023 года ежедневный объем торгов криптовалютами достигал на бирже $2,6 млрд.

Торговая площадка неоднократно привлекала к себе внимание регулирующих органов разных стран.