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27 февраля 2024, 18:54 Читати українською

Бизнесмен из Австралии выделил более $3 млн на разминирование Украины

Австралийский бизнесмен и филантроп Эндрю Форрест вместе с бывшей женой Николой через их фонд Minderoo назначили пожертвование в размере 5 млн австралийских долларов (около $3,3 млн) для помощи в разминировании сельскохозяйственных районов Украины, пишет BNN.

Австралийский бизнесмен и филантроп Эндрю Форрест вместе с бывшей женой Николой через их фонд Minderoo назначили пожертвование в размере 5 млн австралийских долларов (около $3,3 млн) для помощи в разминировании сельскохозяйственных районов Украины, пишет BNN.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиЭта инициатива фокусируется на северо-западе и юге Украины для восстановления безопасности и производительности в этих ключевых сельскохозяйственных зонах.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Эта инициатива фокусируется на северо-западе и юге Украины для восстановления безопасности и производительности в этих ключевых сельскохозяйственных зонах.

Ожидается, что поддерживаемые Форрестами усилия по разминированию помогут обезвредить эти угрозы, что позволит восстановить обычную жизнь для перемещенных лиц и обеспечит развитие сельского хозяйства.

Этот вклад помогает решить критическую задачу, поскольку сельское хозяйство играет немаловажную роль в экономике и продовольственной безопасности Украины.

Что известно о Форресте

Эндрю Форрест владеет состоянием, по данным Forbes, в размере $19,8 млрд (95 место в мировом рейтинге миллиардеров). Он основал Fortescue Metals Group в 2003 году, специализирующуюся на добыче железной руды и производстве экологически чистой энергии. Форрест является главой благотворительного фонда Minderoo, который уже предоставил пожертвования на сумму $9,6 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
27 февраля 2024, 19:57
#
Запад и юг (западный) — не очень то заминирован

мда…

Вот Херсонская область — часть которой окупирована! и часть Николаевской — вот цикавый вопрос к деятелям!
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