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27 февраля 2024, 18:31 Читати українською

В Фонде гарантирования снова пожаловались на давление со стороны ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) подвергается информационным атакам, его сотрудники испытывают давление со стороны связанных лиц ликвидируемых банков в связи с их нежеланием платить в государственный бюджет более 7 млрд грн штрафов за нарушение, заявляет директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) подвергается информационным атакам, его сотрудники испытывают давление со стороны связанных лиц ликвидируемых банков в связи с их нежеланием платить в государственный бюджет более 7 млрд грн штрафов за нарушение, заявляет директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

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«В последнее время, после решения НБУ об отзыве лицензии у банков, обвиненных в мискодинге, Фонду объявили настоящую вендетту. Отдельные СМИ, в частности, с откровенно пророссийским следом, начали заказные медиакампании по дискредитации нашей работы», — написала она в колонке на сайте агентства «Интерфакс» -Украина".

По ее словам, информационные атаки на Фонд усиливаются, когда последний активизирует сотрудничество с правоохранительными органами или Государственной налоговой службой, проверяющими работу финучреждений за период до принятия решения о выводе их из рынка.

Как утверждает директор ФГВФЛ, далее последовали заказные публикации, поддельные журналистские запросы, преследование должностных лиц Фонда, включая скрытую слежку, звонки сотрудникам на личные номера, а также запугивание и откровенные угрозы, чтобы «демонизировать образ Фонда и дискредитировать его должностных лиц».

Она отметила, что по нескольким таким, наиболее вопиющим случаям, были направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы.

«Цена вопроса — миллиарды (более 7 миллиардов) гривен штрафов, которые государственная налоговая служба уже насчитала по банкам, ликвидированным в прошлом году, и которые должны быть взысканы в пользу государства», — подчеркнула Рекрут.

По ее информации, средства частично уже перечислены в бюджет, в том числе по итогам 2023 года сумма составила более 0,5 млрд грн, что является ощутимой поддержкой страны во время войны.

«Но, очевидно, у акционеров банков были собственные планы на эти суммы», — указала директор Фонда.

Ранее сообщалось, что в Фонде гарантирования вкладов физлиц заявили о черной пиар-компании со стороны владельцев одного из ликвидированных банков.

К теме: В Фонде гарантирования заявили об информатаке со стороны акционеров ликвидируемого банка

Источник: Минфин
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