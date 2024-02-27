Джанет Йеллен призвала найти способ передать Украине российские $300 млрд

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Что говорит министр финансов США

«Я считаю, что существуют веские международные правовые, экономические и моральные основания для продвижения вперед», — говорится в заявлении Йеллен, подготовленном перед встречей финансовых руководителей G20 в Сан-Паулу.

По ее словам, это был бы «решающий ответ на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны россии».

«Это бы ясно показало, что россия не сможет победить, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров и договориться о справедливом мире с Украиной», — добавила глава Минфина США.

Напомним

Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны «Большой семерки» размышляют над тем, как лучше использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

В конце 2023 г. США предложили странам «Большой семерки» конфисковать замороженные российские активы в размере $300 млрд в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

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Однако в заявлении G7 говорится, что активы российского центрального банка будут оставаться замороженными до тех пор, пока москва не согласится возместить ущерб, который она нанесла Украине.