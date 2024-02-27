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27 февраля 2024, 18:00 Читати українською

Ввод в эксплуатацию жилья в городах сократился за год на 10% — Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с 2022 годом — до 7,38 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с 2022 годом — до 7,38 млн кв.
Фото: freepik.com

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В городах в 2023 году введено в эксплуатацию 4,28 млн. кв. м жилья, что на 10% ниже показателя предыдущего года. В сельской местности введено на 31,6% больше жилья, чем в 2022 году — 3,1 млн кв. м.

При этом 47,2% общего объема жилья введены в одноквартирных домах, 52,6% - в домах с двумя и более квартирами, 0,2% - в общежитиях.

Всего в прошлом году в эксплуатацию введено 89,2 тыс. квартир, что на 3,5% меньше, чем в 2022 году. При этом в городах введено 57,2 тыс. квартир, в селах — 32 тыс. квартир.

Где больше всего введено жилье в эксплуатацию

По итогам 2023 года больше всего жилья введено в:

  • Киевской области — 1,39 млн кв. м (18,8% общего объема), однако по сравнению с 2022 годом показатель снизился на 4,8%.
  • Львовской области — 769,4 тыс. кв. м (10,4%), превысив результаты предыдущего года на 6,8%;
  • Винницкой области — 658,5 тыс. кв. м (8,9%), плюс 62,8% к 2022 году;
  • Ивано-Франковской области — 526 тыс. кв. м (7,1%), плюс 6,6% соответственно.

В Киеве в прошлом году было введено в эксплуатацию 1,01 млн кв. м жилья (13,7%), что на 11,6% превышает результат 2022 года.

По данным Госстата, наибольший рост объемов ввода жилья в 2023 году зафиксирован в Харьковской области, где показатель вырос в 5 раз к предыдущему году — до 260,6 тыс. кв. м (3,5% от общего объема).

Рост объема ввода жилья к предыдущему году зафиксирован также в Черкасской (+78,4%, до 166,8 тыс. кв. м), Донецкой (+52, до 5,5 тыс. кв. м), Днепропетровской (+29, 2%, до 235,1 тыс. кв. м), Сумской (+24,7%, до 52,3 тыс. кв. м), Тернопольской (+18,3%, до 216,6 тыс. кв. м), Закарпатской (+17,8%, до 364,2 тыс. кв. м), Волынской (+15,2%, до 316,2 тыс. кв. м), Запорожской (+12,4%, до 21 ,5 тыс. кв.м) и Черновицкой (+6,9%, до 235,7 тыс. кв. м) областях.

Остальные области показали сокращение объемов введенного жилья в эксплуатацию.

Данные приведены с учетом жилья, введенного в соответствии с временным порядком принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, а также без учета временно оккупированных территорий и части территории, где ведутся боевые действия.

Источник: Минфин
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