Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов почти на 1,5 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о продаже активов 11 ликвидируемых банков на общую сумму 1,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Что известно

«На этой неделе (26 февраля — 1 марта) в системе Prozorro. Продажи запланированы продажи активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,4 миллиарда грн», — говорится в сообщении.

Активы каких банков выставлены

ПАО «Банк Форвард» — 818,2 млн грн (из них 816,9 млн грн — права требования по кредитам, 1,3 млн грн — недвижимость, земельные участки и авто).

АО «Мегабанк» — 155,1 миллиона грн (из них 116,6 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы, 37,9 млн грн — права требования по кредитам, 600 тыс. грн — дебиторская задолженность).

ПАО «Проминвестбанк» — 139,3 миллиона грн (из них 90,4 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы, 37,9 млн грн — права требования по кредитам, 11 млн грн — ценные бумаги).

АО «Айбокс Банк» — 106,8 млн грн (дебиторская задолженность — 73,7 млн грн, права требования по кредитам — 31,4 млн грн, недвижимость, земельные участки, авто и другие активы — 1,6 млн грн).

АО «АКБ «Конкорд» — 104,5 млн грн — права требования по кредитам.

АО «МР Банк» — 55,1 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы (включая бывший офис банка в центре Харькова). Аукцион пройдет 29 февраля.

ПАО «АКБ «Капитал» — 9,8 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы.

ПАО «Златобанк» — 8,3 млн грн — права требования по кредитам. АО «Банк Сич» — 2,7 млн грн — права требования по кредитам. АО «Укрбудинвест» — 1,3 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы. ЧАО «Фидобанк» — 40 млн грн — ценные бумаги.

Средства от продажи активов направляются на расчет по кредиторам и банкам.