Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов почти на 1,5 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 февраля 2024, 17:01 Читати українською

Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов почти на 1,5 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о продаже активов 11 ликвидируемых банков на общую сумму 1,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о продаже активов 11 ликвидируемых банков на общую сумму 1,4 миллиарда гривен.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«На этой неделе (26 февраля — 1 марта) в системе Prozorro. Продажи запланированы продажи активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,4 миллиарда грн», — говорится в сообщении.

Активы каких банков выставлены

ПАО «Банк Форвард» — 818,2 млн грн (из них 816,9 млн грн — права требования по кредитам, 1,3 млн грн — недвижимость, земельные участки и авто).

АО «Мегабанк» — 155,1 миллиона грн (из них 116,6 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы, 37,9 млн грн — права требования по кредитам, 600 тыс. грн — дебиторская задолженность).

ПАО «Проминвестбанк» — 139,3 миллиона грн (из них 90,4 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы, 37,9 млн грн — права требования по кредитам, 11 млн грн — ценные бумаги).

АО «Айбокс Банк» — 106,8 млн грн (дебиторская задолженность — 73,7 млн грн, права требования по кредитам — 31,4 млн грн, недвижимость, земельные участки, авто и другие активы — 1,6 млн грн).

АО «АКБ «Конкорд» — 104,5 млн грн — права требования по кредитам.

АО «МР Банк» — 55,1 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы (включая бывший офис банка в центре Харькова). Аукцион пройдет 29 февраля.

ПАО «АКБ «Капитал» — 9,8 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы.

ПАО «Златобанк» — 8,3 млн грн — права требования по кредитам.

АО «Банк Сич» — 2,7 млн грн — права требования по кредитам.

АО «Укрбудинвест» — 1,3 млн грн — недвижимость, земельные участки, авто и другие активы.

ЧАО «Фидобанк» — 40 млн грн — ценные бумаги.

Средства от продажи активов направляются на расчет по кредиторам и банкам.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Олександр Грицкевич.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами