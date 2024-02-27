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27 февраля 2024, 12:59 Читати українською

Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе за $38 млн

Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе Knight Frank за $38 млн, пишет Bloomberg.

Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукционе Knight Frank за $38 млн, пишет Bloomberg.►Подписывайтесь на страницу «Минфина «в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиGarden Lodge — дом вокалиста рок-группы Queen в Кенсингтоне — уже более 30 лет находится под опекой его подруги Мэри Остин.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина «в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Garden Lodge — дом вокалиста рок-группы Queen в Кенсингтоне — уже более 30 лет находится под опекой его подруги Мэри Остин. Она унаследовала это имущество от Меркьюри после его смерти в 1991 году и с тех пор живет здесь. По ее словам, о продаже дома она задумалась еще 25 лет назад.

В начале июня 2023 года Sotheby's выставил на продажу более 1 тыс. вещей Фредди Меркьюри. Выставленные на аукцион вещи на протяжении долгого времени также хранились у Остин.

С Меркьюри Остин познакомилась в 1970 году, до того, как артист стал популярным. Девушке на тот момент было 19 лет. С музыкантом они впоследствии заключили помолвку, но она распалась. Тем не менее на протяжении всей жизни Меркьюри сохранял теплые дружеские отношения с Остин.

Согласно завещанию артиста, после его смерти в 1991 году женщина получила право на 50% доходов от произведений, связанных с именем Меркьюри. Еще по 25% музыкант оставил своим родителям и сестре.

Затем доля Остин увеличилась. Права еще на 25% доходов своего экс-возлюбленного она получила после смерти его родителей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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