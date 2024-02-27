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27 февраля 2024, 12:37 Читати українською

Bloomberg узнал о возможном переносе IPO Shein из США в Лондон

Китайский онлайн-ретейлер одежды Shein рассматривает возможность первичного размещения акций в Лондоне вместо Нью-Йорка из-за препятствий на пути к листингу в США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Китайский онлайн-ретейлер одежды Shein рассматривает возможность первичного размещения акций в Лондоне вместо Нью-Йорка из-за препятствий на пути к листингу в США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.►Подписывайтесь на страницу «Минфина «в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиShein считает маловероятным, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит его заявку на IPO, утверждают источники.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина «в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Shein считает маловероятным, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит его заявку на IPO, утверждают источники. При этом они уточнили, что ретейлер все еще считает Соединенные Штаты предпочитаемым местом для листинга и продолжает работать над заявкой.

Вариант с переносом IPO Shein в Лондон находится на ранних стадиях изучения: если компания решит изменить место для листинга, то ей придется подавать новую заявку в регулирующие органы Китая, пояснили источники.

Два собеседника Bloomberg утверждают, что Shein может рассмотреть и другие места для проведения IPO, в том числе Гонконг и Сингапур. Представители Shein отказались от комментариев.

Shein стал объектом пристального внимания в США, отмечает Bloomberg. В частности, сенатор-республиканец Марко Рубио просил SEC заблокировать выход ретейлера на биржу, заявив, что компания должна раскрыть больше информации о своей деятельности в Китае.

В 2023 году группа американских законодателей просила SEC заблокировать IPO Shein до тех пор, пока ретейлер не подтвердит, что не использует принудительный труд уйгуров — преследуемой Китаем тюркской этнической группы, проживающей в районе Синьцзян.

Конгрессмены сослались на доклад Bloomberg, в котором утверждалось, что в одежде Shein использовался хлопок из Синьцзяна.

Напомним

IPO китайских компаний в США в целом в последние годы были небольшими и редкими, отмечает Bloomberg.

В 2021 году сервис такси Didi провел крупнейшее размещение среди фирм из Китая в США: сервис привлек $4,4 млрд. Однако через несколько дней после IPO китайские регуляторы заподозрили Didi в незаконном сборе и передаче данных пользователей из Китая за границу и потребовали убрать сервис из местных магазинов приложений, запретили регистрировать новых пользователей и начали масштабное расследование.

На фоне давления властей Didi принял решение о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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