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27 февраля 2024, 11:58 Читати українською

Приток в криптофонды сократились до $598 млн, взломавший KyberSwap хакер перевел $2,5 млн в сеть Ethereum: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Недельный приток в криптофонды сократились до $598 миллионов

Приток средств в криптовалютные инвестпродукты с 17 по 23 февраля составил $598 млн. после рекордных $2,45 млрд. в предыдущий отчетный период. Об этом говорится в отчете CoinShares.

Чистый приток с начала года достиг $5,76 млрд — 55% от максимальных в истории поступлений за 2021 год в целом.

Положительная динамика продлилась четвертую неделю подряд. Этому не помешал продолжающийся вывод средств из GBTC, в результате которого Grayscale по всей линейке зафиксировала чистый отток в размере $432,9 млн.

В течение недели совокупный объем активов в управлении поднялся до $68,3 млрд — максимум с декабря 2021 года. Для сравнения в ноябре 2021 года показатель составил рекордные $87 млрд.

В связанные с биткоином инструменты инвесторы вложили $569,5 млн после $2,42 млрд в предыдущий отчетный период. Поступления с начала года превысили $5,6 млрд.

В структуры, позволяющие открывать шорт по первой криптовалюте, клиенты вложили $3,9 млн (неделей ранее — $5,8 млн).

В альтокинах, за исключением Solana (-$3 млн) наблюдалась положительная динамика. Ethereum-фонды привлекли $16,8 млн, продукты на базе Chainlink, XRP и Cardano — $1,8 млн, $1,1 млн и $1 млн соответственно.

Ark Invest продала акции Coinbase и Robinhood на $24,2 млн

Компания Ark Invest продала 96435 акций криптовалютной биржи Coinbase на $16 млн в период с 19 по 26 февраля 2024 года.

Согласно опубликованной информации, ценные бумаги были проданы из следующих фондов:

  • Innovation ETF — 54 307 акций ($9 млн);
  • Next Generation Internet ETF — 28 222 акции ($4,7 млн);
  • Fintech Innovation ETF — 13 906 акций ($2,3 млн).

Длительные операции по продаже актива происходят на фоне заметного роста ценных бумаг под тикером COIN. За прошлый месяц акции выросли в цене на 30,4%, а за предыдущие полгода — на 123%, по данным TradingView.

Рыночная капитализация Coinbase составляет $46,99 млрд. К моменту написания новости курс держится на уровне $193,96.

Хакер KyberSwap перевел $2,5 млн в сеть Ethereum

26 февраля 2024 года аналитики компании PeckShield сообщили о перемещении средств с адреса злоумышленника, стоящего за взломом децентрализованной платформы KyberSwap.

По данным экспертов, хакер перевел почти 800 ETH (около $2,5 млн на момент написания) из сети Arbitrum в сеть Ethereum. Кроме этого, он переместил на другой кошелек 826500 DAI.

В PeckShield не уточнили, с какой целью владелец кошелька сделал перевод. За последние несколько месяцев он не совершал больших транзакций с активами.

Напомним, в ноябре KyberSwap пострадала от хакерской атаки более чем на $40 млн.

Источник: Минфин
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