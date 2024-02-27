Курс валют на 27 февраля: Доллар в обменниках прибавил 5 копеек

Во вторник, 27 февраля, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 10 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 5 копейки в покупке и не изменился в продаже. Курс евро прибавил 4 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,70 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,65−38,70, евро — 41,99−42,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,39−38,41 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,68−41,69 грн/евро.