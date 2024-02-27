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27 февраля 2024, 11:16 Читати українською

ENTSO-E увеличила возможности для экспорта электроэнергии из Украины

Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час. Об этом сообщил в Facebook глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час.
Фото:depositphotos

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«С 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час. Такое решение приняли операторы энергосистем континентальной Европы ENTSO-E, увеличив экспортную способность межгосударственных интерконнекторов на 150 МВт. Эта мощность равна работе одного дополнительного тепловой электростанции», — написал Кудрицкий.

«Торговля с другими странами с растущей долей экспорта — следствие того, что несмотря на разрушения, изъяны регулирования и долговые проблемы на рынке, энергосистема все же работает стабильно и является частью крупной европейской континентальной сети.

Возможности для этого созданы: доступ к межгосударственным интерконнекторам продается на совместных аукционах по единым для всей Европы правилам", — добавил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
27 февраля 2024, 13:56
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