Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час. Об этом сообщил в Facebook глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
ENTSO-E увеличила возможности для экспорта электроэнергии из Украины
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«С 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час. Такое решение приняли операторы энергосистем континентальной Европы ENTSO-E, увеличив экспортную способность межгосударственных интерконнекторов на 150 МВт. Эта мощность равна работе одного дополнительного тепловой электростанции», — написал Кудрицкий.
«Торговля с другими странами с растущей долей экспорта — следствие того, что несмотря на разрушения, изъяны регулирования и долговые проблемы на рынке, энергосистема все же работает стабильно и является частью крупной европейской континентальной сети.
Возможности для этого созданы: доступ к межгосударственным интерконнекторам продается на совместных аукционах по единым для всей Европы правилам", — добавил он.
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