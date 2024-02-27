Сумма вкладов физлиц в банках сократилась до 1,195 трлн грн

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало февраля:

вклады в национальной валюте — 767,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 427,3 млрд грн.

Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 февраля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 137,2 млрд грн (11,5% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

Напомним

1234,8 млрд грн — общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 января 2024 года. За декабрь 2023 г. этот показатель увеличился на 64,6 млрд грн.