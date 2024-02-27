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27 февраля 2024, 8:13 Читати українською

За время действия военного положения предприниматели получили кредитов почти на 190 миллиардов

За время военного положения в Украине выдано 47 тысяч кредитов для предпринимателей на общую сумму 189 миллиардов гривен. Около 100 миллиардов гривен предоставили банки госсектору. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За время военного положения в Украине выдано 47 тысяч кредитов для предпринимателей на общую сумму 189 миллиардов гривен.
Фото:depositphotos

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Сколько выдано

За неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 421 льготный кредит на общую сумму 1,8 миллиарда гривен, в том числе от банков государственного сектора экономики — 298 кредитов на 600 миллионов гривен.

С начала 2024 г. по программе предприниматели получили 2858 кредитов на сумму 11,8 миллиарда гривен. А за время действия военного положения в Украине было выдано 47 тысяч кредитов на общую сумму 189 миллиардов гривен (в том числе банками государственного сектора — 34 тысячи 991 кредит на 95,7 миллиарда гривен), из которых на 26 февраля текущего года:

  • 14,16 миллиарда гривен — на инвестиционные цели;
  • 8,84 миллиарда гривен — как антикризисные кредиты;
  • 3,72 миллиарда гривен — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 36,54 миллиарда гривен — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 57,74 миллиарда гривен — на антивоенные цели.

Всего с момента старта Программы подписано 81 822 кредитных договора на общую сумму 278,7 миллиарда гривен.

Источник: Минфин
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