За время действия военного положения предприниматели получили кредитов почти на 190 миллиардов

За время военного положения в Украине выдано 47 тысяч кредитов для предпринимателей на общую сумму 189 миллиардов гривен. Около 100 миллиардов гривен предоставили банки госсектору. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько выдано

За неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 421 льготный кредит на общую сумму 1,8 миллиарда гривен, в том числе от банков государственного сектора экономики — 298 кредитов на 600 миллионов гривен.

С начала 2024 г. по программе предприниматели получили 2858 кредитов на сумму 11,8 миллиарда гривен. А за время действия военного положения в Украине было выдано 47 тысяч кредитов на общую сумму 189 миллиардов гривен (в том числе банками государственного сектора — 34 тысячи 991 кредит на 95,7 миллиарда гривен), из которых на 26 февраля текущего года:

14,16 миллиарда гривен — на инвестиционные цели;

8,84 миллиарда гривен — как антикризисные кредиты;

3,72 миллиарда гривен — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

36,54 миллиарда гривен — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,74 миллиарда гривен — на антивоенные цели.

Всего с момента старта Программы подписано 81 822 кредитных договора на общую сумму 278,7 миллиарда гривен.