ОАЭ исключили из «серого» списка стран «отмывающих» деньги

Международный орган, осуществляющий надзор за борьбой с отмыванием денег, исключил Объединенные Арабские Эмираты из своего серого списка. По мнению организации, способность ОАЭ бороться с незаконными денежными потоками значительно улучшилась. Об этом сообщает пресс-служба FATF.

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Как отмечается в релизе органа, из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, исключили Барбадос, Гибралтар, Уганду и ОАЭ за «значительный прогресс в решении стратегических недостатков, которые ранее были обнаружены во время их взаимных оценок».

Страна Персидского залива, исторически привлекавшая миллионеров, банкиров и хедж-фонды, в 2022 году попала под пристальное внимание FATF из-за высокого риска отмывания денег и финансирования терроризма, к которому были привлечены высокопоставленные учреждения, включая банки.

В то же время, как отмечает Reuters, ЕС продолжает считать эту страну страной с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Надзорный орган Европейского Союза за финансовыми рынками, ESMA, запретил европейским банкам и другим учреждениям осуществлять клиринговые операции с Дубайской товарной клиринговой корпорацией.

Несмотря на обеспокоенность со стороны европейского регулятора, ОАЭ прилагают усилия для сдерживания финансовых преступлений и подозрений в отмывании денег.