Курс валют на вечер 26 февраля: доллар и евро возобновили рост на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро выросло на 20 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 26 февраля Закрытие 26 февраля Изменения доллар 38,25/38,30 38,39/38,41 14/11 евро 41,44/41,48 41,64/41,65 20/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,70 грн. Евро покупают за 41,40 грн., а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,70, евро — 41,95−42,13 грн.

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