К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро выросло на 20 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 26 февраля: доллар и евро возобновили рост на межбанке
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Открытие 26 февраля
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Закрытие 26 февраля
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Изменения
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38,25/38,30
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38,39/38,41
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14/11
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41,44/41,48
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41,64/41,65
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20/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,70 грн. Евро покупают за 41,40 грн., а продают за 42,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,70, евро — 41,95−42,13 грн.
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Источник: Минфин
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