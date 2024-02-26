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26 февраля 2024, 18:10 Читати українською

Евросоюз продлил санкции против Беларуси

Совет ЕС еще на год, до 28 февраля 2025 года, продлил ограничительные меры, связанные с внутренними репрессиями в беларуси и поддержкой режимом войны россии против Украины , передает Интерфакс-Украина.

Совет ЕС еще на год, до 28 февраля 2025 года, продлил ограничительные меры, связанные с внутренними репрессиями в беларуси и поддержкой режимом войны россии против Украины , передает Интерфакс-Украина.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноСоответствующее решение было принято 26 февраля в Брюсселе на основе ежегодного пересмотра ограничительных мер и с учетом продолжающихся репрессий и резкого ухудшения ситуации с правами человека в беларуси, а также продолжения участия страны в незаконной военной агрессии россии против Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Соответствующее решение было принято 26 февраля в Брюсселе на основе ежегодного пересмотра ограничительных мер и с учетом продолжающихся репрессий и резкого ухудшения ситуации с правами человека в беларуси, а также продолжения участия страны в незаконной военной агрессии россии против Украины.

В Совете Е С отметили, что, начиная с августа 2020 года, было введено несколько последовательных раундов индивидуальных и секторальных санкций в отношении лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси, а также в контексте участия белоруса в войне россии против Украины.

«Этими мерами ЕС сигнализирует ответственным политическим и экономическим игрокам, что их действия и поддержка режима и россии обходятся дорого», — отмечается в сообщении.

В Раде уточнили, что отдельные ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрет на предоставление средств, на физические лица дополнительно распространяется запрет на выезд.

В настоящее время в списке числятся 233 физических лица, включая диктатора беларуси Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 февраля 2024, 18:30
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Бульбу варим,
бульбу жарим,
бульбу так, сырой х…рим!!!
Запретили лукашенко и еще пару «колхозникам» вьезжать в ЕС!!! Вот это да!
Хотели они на эти санкции…

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