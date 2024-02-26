Президент подписал закон об упрощении изменения целевого назначения земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон об упрощении изменения целевого предназначения земли для объектов энергетики и промышленности. Об этом он сказал на презентации программы «Сделано в Украине», пишет Лига.

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«Должны быть ликвидированы барьеры, о которых говорят годы и мешающие расширять существующие производства. Характерный пример такого длительного негатива — это долгое подключение к сетям или проблемы при изменении целевого назначения земли. И как только я подписал закон, упрощающий изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины», — сказал Зеленский.

Этот закон Верховная Рада приняла в начале февраля.

Что предусматривает закон

Он предусматривает ликвидацию лишних бюрократических препятствий для инвесторов, желающих построить в Украине новый завод, промышленный или энергетический объект. Идея заключается в том, что вместо одного-трех лет получение всех необходимых разрешений будет занимать не более полутора месяцев.

Изменение целевого назначения земли будет происходить на основании заключения уполномоченного органа градостроительства и архитектуры местного совета о возможности размещения запланированного объекта. Без обязательной разработки градостроительной документации и документации по землеустройству.

Нормы закона будут действовать на период военного положения плюс пять лет, то есть на условный период обновления.