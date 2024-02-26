TERWIN Руслана Шостака вошел в ТОП-5 компаний, наиболее помогавших Украине за два года полномасштабного вторжения

«Сегодня все мы должны вместе работать на победу. Наши благотворительные проекты растут, мы делаем их не для рейтингов, а для государства, и каждый день спрашиваем себя — достаточно ли мы сделали? И никогда не ответили на этот вопрос „Да“. Поэтому не останавливаемся и продолжаем работать. Хорошо, что во время войны нам удалось спасти 3500 детей-сирот, хорошо мы закупили для фронта около 500 автомобилей и хорошо, что бизнес которой входят в состав TERWIN (Eva, Varus и другие) постоянно помогают военным. Но этого недостаточно и мы не собираемся останавливаться до самой победы», — отметил Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN.