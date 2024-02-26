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26 февраля 2024, 14:33 Читати українською

россия хочет взять кредиты у Китая в юанях

россия ведет переговоры с Китаем о возможности получения кредитов в юанях, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова министр финансов россии.

россия ведет переговоры с Китаем о возможности получения кредитов в юанях, но окончательное решение еще не принято.

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Что известно

«Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге», — цитирует издание Reuters министра финансов россии Антона Силуанова.

Силуанов также добавил, что россия готова начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем и странами Евразийского экономического союза.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
26 февраля 2024, 14:55
#
Нестача валютної ліквідності
+
0
zevs1
zevs1
26 февраля 2024, 15:50
#
Ты не понял, кацапам нужны товары связыные с дронами и сопутствующие услуги поддержки, именно для этого они готовы оформить кредит в юанях.
Китай не рискует своими деньгами в длинные позиции с клиентами с сомнительной репутацией, таким образом оформляются обязательства сторон, что кому переходит в случае прибыли или потерь.
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