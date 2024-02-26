россия ведет переговоры с Китаем о возможности получения кредитов в юанях, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова министр финансов россии.
россия хочет взять кредиты у Китая в юанях
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Что известно
«Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге», — цитирует издание Reuters министра финансов россии Антона Силуанова.
Силуанов также добавил, что россия готова начать тестирование платежей в цифровых валютах с Китаем и странами Евразийского экономического союза.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Китай не рискует своими деньгами в длинные позиции с клиентами с сомнительной репутацией, таким образом оформляются обязательства сторон, что кому переходит в случае прибыли или потерь.