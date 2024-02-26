Южная Корея ужесточит экспортный контроль в отношении россии и беларуси

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2024, 13:53 Читати українською

Южная Корея ужесточит экспортный контроль в отношении россии и беларуси

https://en.yna.co.kr/view/AEN20240226001900320?section=economy-finance/economy" online="" rel="nofollow noopener noreferrer" style="margin-bottom: 20px;пишет Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Речь идет о товарах, «которые потенциально могут быть использованы в военных целях», уточнили там.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Министерство усилит контроль за экспортом в рамках связей со смежными организациями, так как попыток уклониться от экспортного контроля может стать больше», — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что министерство особенно сосредоточится на мониторинге экспорта «общих высокоприоритетных товаров», включая чипы, которые могут применяться в беспилотниках.

Кроме того, Южная Корея приложит усилия для информирования экспортеров об обновленном списке контролируемых товаров, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, вызванный неосведомленностью, заявили в министерстве.

Напомним

Ранее сообщалось, что Южная Корея добавила в перечень товаров, запрещенных к поставкам в россию и беларусь, еще 682 наименования, после чего список расширился до 1159.

В число таких товаров вошла тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, компоненты самолетов и машины. «Это согласованная политика с международным сообществом», — заявил тогда Yonhap представитель министерства.

Южная Корея планирует ужесточить экспортный контроль в отношении россии и беларуси, пишет Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Фото:/depositphotos
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
26 февраля 2024, 15:00
#
Пральні машини «Хюндай» зроблені в Кітаї можна купити в окупованій Запорізькій області. Одного контролю свого кордону замало. Вони ще й своїм заводам-партнерам в Китаї повинні обмеження встановлювати.
+
0
Strain
Strain
26 февраля 2024, 15:55
#
Ну и продажу через прокладку в виде условного Казахстана никто не отменял.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами