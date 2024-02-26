Южная Корея ужесточит экспортный контроль в отношении россии и беларуси

https://en.yna.co.kr/view/AEN20240226001900320?section=economy-finance/economy" online="" rel="nofollow noopener noreferrer" style="margin-bottom: 20px;пишет Yonhap со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Речь идет о товарах, «которые потенциально могут быть использованы в военных целях», уточнили там. ► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости «Министерство усилит контроль за экспортом в рамках связей со смежными организациями, так как попыток уклониться от экспортного контроля может стать больше», — говорится в заявлении ведомства. Там добавили, что министерство особенно сосредоточится на мониторинге экспорта «общих высокоприоритетных товаров», включая чипы, которые могут применяться в беспилотниках. Кроме того, Южная Корея приложит усилия для информирования экспортеров об обновленном списке контролируемых товаров, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, вызванный неосведомленностью, заявили в министерстве. Ранее сообщалось, что Южная Корея добавила в перечень товаров, запрещенных к поставкам в россию и беларусь, еще 682 наименования, после чего список расширился до 1159. В число таких товаров вошла тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, компоненты самолетов и машины. «Это согласованная политика с международным сообществом», — заявил тогда Yonhap представитель министерства.
Напомним
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Министерство усилит контроль за экспортом в рамках связей со смежными организациями, так как попыток уклониться от экспортного контроля может стать больше», — говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что министерство особенно сосредоточится на мониторинге экспорта «общих высокоприоритетных товаров», включая чипы, которые могут применяться в беспилотниках.
Кроме того, Южная Корея приложит усилия для информирования экспортеров об обновленном списке контролируемых товаров, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, вызванный неосведомленностью, заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Южная Корея добавила в перечень товаров, запрещенных к поставкам в россию и беларусь, еще 682 наименования, после чего список расширился до 1159.
В число таких товаров вошла тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, компоненты самолетов и машины. «Это согласованная политика с международным сообществом», — заявил тогда Yonhap представитель министерства.
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