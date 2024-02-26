Южная Корея ужесточит экспортный контроль в отношении россии и беларуси

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«Министерство усилит контроль за экспортом в рамках связей со смежными организациями, так как попыток уклониться от экспортного контроля может стать больше», — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что министерство особенно сосредоточится на мониторинге экспорта «общих высокоприоритетных товаров», включая чипы, которые могут применяться в беспилотниках.

Кроме того, Южная Корея приложит усилия для информирования экспортеров об обновленном списке контролируемых товаров, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, вызванный неосведомленностью, заявили в министерстве.

Напомним

Ранее сообщалось, что Южная Корея добавила в перечень товаров, запрещенных к поставкам в россию и беларусь, еще 682 наименования, после чего список расширился до 1159.

В число таких товаров вошла тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, компоненты самолетов и машины. «Это согласованная политика с международным сообществом», — заявил тогда Yonhap представитель министерства.