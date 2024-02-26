Курс валют на 26 февраля: Доллар в банках потерял 15 копеек

В понедельник, 26 февраля, на наличном рынке курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро в покупке потеряло 15 копеек, в продаже подешевело на 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,15−38,70 грн. Евро покупают за 41,35 грн., а продают за 42,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,51−38,60, евро — 41,87−42,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,25−38,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,44−41,48 грн/евро.