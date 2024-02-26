Япония анонсировала новые санкции против россии вслед за G7

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о намерении ввести дополнительные санкции в отношении российских граждан и организаций, выражая тем самым солидарность с решением стран-участниц G7. Заявление было сделано в ходе онлайн-переговоров лидеров группы, передает телеканал NHK.

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Что известно

Кисида подчеркнул важность проявления единства с Украиной в свете продолжающихся боевых действий и сложной обстановки. Он также отметил, что поддержка Киева остается одним из основных приоритетов Японии в 2024 году.

Япония объявила о введении новых санкций пришло после саммита лидеров стран G7, который состоялся 24 февраля в день второй годовщины начала военной операции на Украине. На саммите было решено предпринимать меры, направленные на сокращение доходов россии от экспорта энергоресурсов.

В частности, страны G7 обязались ужесточить контроль за ценами на российскую нефть и ввести санкции против тех, кто помогает обходить ограничения.

США уже ввели около 500 санкций против россии, затрагивая различные секторы.

Кроме того, Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций, расширив списки товаров, запрещенных к экспорту в россию. Этот список включает возможные детали для разработки и сборки дронов.

Также наложены экспортные ограничения на 27 организаций, обвиняемых в поддержке военно-промышленного комплекса россии, расположенных в различных странах, включая Индию, Китай, Казахстан, Таиланд, Сербию и Шри-Ланку.