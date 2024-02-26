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26 февраля 2024, 8:53 Читати українською

Украина в январе экспортировала «морским коридором» 12 миллионов тонн зерна

Функционирование «морского коридора» позволило Украине в январе экспортировать 12 млн тонн зерновых, что равняется объемам довоенного периода. Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время форума «Украина. Год 2024».

Функционирование «морского коридора» позволило Украине в январе экспортировать 12 млн тонн зерновых, что равняется объемам довоенного периода.
Фото:facebook.com/yulia.svyrydenko

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Морской коридор

«Запуск нового морского коридора позволил экспортировать в январе рекордные 12 миллионов тонн зерновых, что, по сути, равняется объемам довоенного периода. В феврале, который еще не закончился, ожидается показатель в 8,5 млн тонн, что также превышает довоенные показатели», — отметила Свириденко.

По ее словам, задача правительства на этот год — сделать все, чтобы экономика стала более самодостаточной.

«Мы должны стать более самозарядными для того, чтобы иметь меньшую зависимость от изменяющихся внешних факторов. И очевидная задача номер один сейчас — это развитие оборонно-промышленного комплекса, что важно как для повышения обороноспособности, так и для поднятия всей экономики», — подчеркнула чиновник.

Напомним

Вице-премьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в 2023 году черноморским «коридором», открытым после завершения зерновой инициативы, вывезено почти 27 млн тонн грузов, 70% которых составляет аграрная продукция.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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