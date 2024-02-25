Австралия ввела санкции против почти 100 граждан и компаний из россии

В годовщину вторжения в Украину черный список пополнили 55 человек и 37 организаций, сообщил МИД.

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Кто попал под санкции

Под ограничениями оказались губернаторы Мурат Кумпилов (Адыгея), Владимир Солодов (Камчатский край), Артем Здунов (Мордовия), Глеб Никитин (Нижегородская область), Олег Кожемяко (Приморье), Наталья Комарова (ХМАО) и Дмитрий Артюхов (ЯНАО).

Также в списке — сенаторы Александр Некрасов, Сергей Лукин, Ильяс Умаханов, Арсен Каноков, Валерий Пономарев, Дмитрий Василенко, Максим Кавджарадзе, Дарья Лантратова, Виктор Кресс и Людмила Нарусова.

Помимо этого под санкции попали пропагандисты: глава ВГТРК Олег Добродеев, замруководителя «Газпром-медиа» и директор ТНТ Тина Канделаки, ведущие «Первого канала» Артем Шейнин и Алексей Пиманов, а также политолог Сергей Караганов, предлагавший нанести ядерный удар по Европе.

Ограничения ввели и против завсегдатаев провластных концертов: солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Последний недавно побывал в Донбассе.

Из юридических лиц под санкции попала «Юнармия», «Росгеология», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» и машиностроительная компания «Витязь».