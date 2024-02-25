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25 февраля 2024, 14:14 Читати українською

Великобритания выделит 8,5 млн фунтов на гуманитарную помощь Украине

Великобритания пообещала выделить 8,5 миллиона фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Движению Красного Креста и Украинскому гуманитарному фонду. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

Великобритания пообещала выделить 8,5 миллиона фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Движению Красного Креста и Украинскому гуманитарному фонду.
Фото:depositphotos

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Что известно

Там отметили, что в 2024 году более 14,6 миллиона человек в Украине, что составляет около 40% населения, нуждаются в гуманитарной помощи.

«Миллионы людей остались без крова, борются без надлежащего доступа к воде, пище и электроэнергии, и отчаянно нуждаются в здравоохранении, защите и других основных услугах и поставках на территориях, оккупированных россией», — говорится в сообщении.

Более 6 миллионов фунтов стерлингов пойдут в поддержку наиболее уязвимых групп населения в Украине со стороны Красного Креста, а остальные 2,5 миллиона будут направлены на финансирование Украинского гуманитарного фонда, входящего в состав Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Этот фонд обеспечивает помощью, в частности, жителей прилегающих к линии фронта районов.

Это финансирование является частью общей суммы 357 миллионов фунтов стерлингов, которую Великобритания выделила на гуманитарную помощь с начала полномасштабной войны.

Украинцы мужественно защищают свою землю от жестокого вторжения россии, но последние два года войны трагически повлияли на миллионы людей по всей Украине. Семьи были разделены, города и села уничтожены, а жизненно важная гражданская инфраструктура разрушена. Британия поддерживает Украину и стремится помочь наиболее уязвимым украинцам, переживающим ужасы этой войны", — заявил министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Напомним

Ранее 24 февраля правительство Британии сообщило, что страна потратит около $310 млн (245 млн фунтов стерлингов) в течение года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства артиллерийских боеприпасов для Украины.

Источник: Минфин
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