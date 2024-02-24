Booking Holdings испытала наибольшее падение акций со времен пандемии

Рост количества забронированных ночей в номерах — составит от 4% до 6% в первом квартале, сообщила компания Booking во время телефонной конференции после своего отчета о доходах в четверг.

За весь год компания ожидает, что валовое бронирование вырастет «чуть быстрее, чем на 7%», поскольку это учитывает отрицательное влияние валютных курсов и войны. Это по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 9,9%.

В пятницу 23 февраля акции компании упали на 10%, что стало величайшим однодневным падением с марта 2020 года.

Booking также инициировала выплату квартальных дивидендов в размере 8,75 долл. на акцию. Они будут выплачены 28 марта акционерам, зарегистрированным 8 марта, сообщили в компании.

Смешанные результаты придают беспокойство после того, как в начале этого месяца конкурент Expedia Group Inc. дала мрачный прогноз.