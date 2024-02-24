За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 409010 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 февраля: 770 российских оккупантов, 8 танков и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 409010 (+770) человек,
- танков — 6534 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 9952 (+36) ед,
- РСЗО — 999 (+0) ед,
- средства ПВО — 684 (+2) ед,
- самолетов — 340 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31),
- крылатые ракеты — 1905 (+2),
- корабли /катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед,
- специальная техника — 1576 (+1)
Источник: Минфин
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