Правительство Португалии продлило срок действия документов о временной защите украинских беженцев еще на 10 месяцев. В прошлый раз защита продолжалась на 6 месяцев. Об этом сообщает издание Observador.
Португалия продлила временную защиту для украинцев до конца года
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Что известно
«В четверг Португалия одобрила продление до конца 2024 года срока действия разрешений на временную защиту, предоставленных беженцам из Украины», — пишет издание.
Временная защита в Португалии беженцам из Украины предоставляется автоматически, в первый раз она длилась год.
Затем правительство продолжало временную защиту для украинцев в марте и сентябре 2023 года.
Источник: Минфин
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