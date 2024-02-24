Португалия продлила временную защиту для украинцев до конца года

Правительство Португалии продлило срок действия документов о временной защите украинских беженцев еще на 10 месяцев. В прошлый раз защита продолжалась на 6 месяцев. Об этом сообщает издание Observador.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«В четверг Португалия одобрила продление до конца 2024 года срока действия разрешений на временную защиту, предоставленных беженцам из Украины», — пишет издание.

Временная защита в Португалии беженцам из Украины предоставляется автоматически, в первый раз она длилась год.

Затем правительство продолжало временную защиту для украинцев в марте и сентябре 2023 года.