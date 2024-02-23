Курс валют на вечер 23 февраля: доллар и евро упали на межбанке на 13-15 копеек

К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 23 февраля Закрытие 23 февраля Изменения доллар 38,38/38,44 38,25/38,30 13/14 евро 41,56/41,61 41,41/41,46 15/15

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,79 грн. Евро покупают за 41,50 грн., а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,60, евро — 41,85−42,05 грн.

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