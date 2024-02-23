К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 23 февраля: доллар и евро упали на межбанке на 13-15 копеек
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Открытие 23 февраля
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Закрытие 23 февраля
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Изменения
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38,38/38,44
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38,25/38,30
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13/14
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41,56/41,61
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41,41/41,46
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15/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,79 грн. Евро покупают за 41,50 грн., а продают за 42,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,60, евро — 41,85−42,05 грн.
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Источник: Минфин
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