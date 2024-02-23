НБУ ввел в обращение новую памятную банкноту «Единство спасает мир» (фото)

Национальный банк с 23 февраля 2024 вводит в обращение новую памятную банкноту «Единство спасает мир» номиналом 50 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Это вторая памятная банкнота, которую НБУ выпускает с начала полномасштабного вторжения рф.

Она посвящена несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности, консолидации украинского общества для защиты территориальной целостности, а также единению демократического мира перед лицом российской агрессии.

Особенности банкноты

Памятная банкнота «Единство спасает мир» номиналом 50 грн имеет серию ЕС с номерами 0000001−0300000 и подпись главы Нацбанка Андрея Пышного. Размер банкноты — 80×165 мм.

Памятная банкнота является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей.

В то же время ее тираж — ограничен, он составляет 300 тысяч штук (в сувенирной упаковке), что придает банкноте коллекционную ценность.

Система защиты

Памятная банкнота «Единство спасает мир» содержит все элементы защиты действующего номинального ряда банкнот — многотонный водяной знак, полностью погруженную в толщу бумагу защитную ленту, сквозной элемент, оптически сменные элементы OVI и SPARK, рельефные изображения, в частности элемент для людей с ослабленным. зрением, микротексты и элементы, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и обладают магнитными свойствами.

Кроме того, банкнота содержит элемент, исполненный иридисцентной краской с перламутровым эффектом.

Дизайн

Новая памятная банкнота имеет яркий дизайн, выполненный вертикально. Его создал заслуженный художник Украины Владимир Таран.

На лицевой стороне банкноты в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение — образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада.

Цифровое обозначение номинала расположено горизонтально в правой нижней части памятной банкноты.

Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты — символическая композиция из сжатых рук, символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство на фоне стилизованного трезубца — символа украинского государства.

Где купить

Купить памятную банкноту «Единство спасает мир» можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка с 7 марта 2024 года. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 150 тысяч шт. памятных банкнот, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч шт.

Кроме того, банкнота будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).