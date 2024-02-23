АЗС продолжают повышать цены на автогаз: за неделю они выросли на 85 копеек

За неделю, с 16 по 23 февраля, средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла на 0,85 грн/л до 27,59 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

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В сетях более низкого ценового диапазона цена в среднем выросла на 1,31 грн/л, тогда как верхний эшелон поднял ценники всего на 0,46 грн/л. Таким образом, разница между стоимостью газа в сегментах уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с показателем прошлой недели и составляет 1,62 грн/л.

Наиболее возросла средняя цена на ресурс в сети «Укрнафта» — на 2 грн/л, до 27,90 грн/л, меньше всего — в сети группы «Приват» — на 0,14 грн/л, до 26,74 грн/л.

Максимальная стоимость газа — 31,69 грн/л — зафиксирована в сети Mango в Донецкой области, минимальная — 25,50 грн/л — на АЗК Marshal в Житомирской области.

При неизменности текущих факторов (блокировка только польской границы, стабильность мировых цен) цены на газ имеют потенциал к росту до 30 грн/л, считают большинство ритейлеров.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 16 по 23 февраля 2024 г., грн/л: