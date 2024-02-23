Фонд гарантирования повторно выставил на продажу активы Айбокс Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторный аукцион актив АО « Айбокс Банк », стартовая цена составляет 5,7 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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Аукцион состоится 12 марта 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

Заемщик не находится в процессе прекращения и ведет деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Общая сумма задолженности составляет 5,7 млн. грн. (тело кредита вместе с начисленными процентами).

В залог по кредиту передано: комплекс автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с оборудованием в Бережанах (Тернопольская обл.) и здание автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Житомире с оборудованием.

Начальная цена лота — 5,7 млн. грн. Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Национальный банк отозвал банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировал его в марте 2023 года. Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.