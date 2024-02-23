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23 февраля 2024, 16:22 Читати українською

Фонд гарантирования повторно выставил на продажу активы Айбокс Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторный аукцион актив АО «Айбокс Банк», стартовая цена составляет 5,7 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторный аукцион актив АО «Айбокс Банк», стартовая цена составляет 5,7 млн.

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Аукцион состоится 12 марта 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

Заемщик не находится в процессе прекращения и ведет деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Общая сумма задолженности составляет 5,7 млн. грн. (тело кредита вместе с начисленными процентами).

В залог по кредиту передано: комплекс автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с оборудованием в Бережанах (Тернопольская обл.) и здание автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Житомире с оборудованием.

Начальная цена лота — 5,7 млн. грн. Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Национальный банк отозвал банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировал его в марте 2023 года. Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

Источник: Минфин
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