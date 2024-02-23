Бизнес клиенты Приватбанка могут проверять собственную кредитную историю в «Приват24 для бизнеса»

Приватбанк расширяет функционал сервиса «Досье деловой репутации» — теперь бизнес клиенты банка могут проверять кредитную историю своего предприятия в «Приват24 для бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Проверка кредитной истории компании обычно необходима для обеспечения возможности финансирования и подготовки к кредитованию, своевременного выявления возможных ошибок и неточностей и понимания финансовых возможностей и ограничений, непосредственно зависящих от состояния кредитной истории предприятия.

Как проверить кредитную историю в «Приват24 для бизнеса»

Проверить кредитную историю своего предприятия в «Приват24 для бизнеса» можно:

в веб-версии: меню «Партнеры — Досье деловой репутации»

в мобильном приложении: меню «Услуги — Досье деловой репутации».

Услугу предоставляет партнер ПриватБанка — Украинское бюро кредитных историй.