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23 февраля 2024, 14:46 Читати українською

Государство регистрирует бренд «Сделано в Украине»

Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине — «Сделано в Украине», им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения. Об этом говорится в постановлении правительства, утвержденном 23 февраля, пишет Экономическая правда.

Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине — «Сделано в Украине», им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.
Утвержденный логотип

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Логотип был разработан в Министерстве экономики. После его утверждения правительством министерство должно будет обеспечить подачу заявки на государственную регистрацию торговой марки, а также разработать брендбук на основе логотипа.

Государственный бренд поможет выделить товары, произведенные украинским производителем, среди подобных товаров в обращении, популяризировать товары украинского производства и стимулировать внутренний спрос на них, отмечается в пояснительной записке.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kapriz17
kapriz17
23 февраля 2024, 15:02
#
Чому чорно-сірий, а не жовто-блакитний
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