Хакеры украли у соучредителя Sky Mavis $9,7 млн, Kraken против иска SEC: что нового на крипторынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 февраля 2024, 12:34 Читати українською

Хакеры украли у соучредителя Sky Mavis $9,7 млн, Kraken против иска SEC: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Хакеры украли у соучредителя Sky Mavis $9,7 миллиона

Соучредитель компании Sky Mavis Джеффри Зирлин сообщил о взломе двух личных криптовалютных кошельков. Злоумышленникам удалось вывести 3248 ETH на сумму около $9,7 млн.

«Атака ограничена моими собственными аккаунтами и не имеет ничего общего с валидацией или работой сети Ronin. Кроме того, утечка ключей не имеет никакого отношения к операциям Sky Mavis», — заявил Зирлин.

По данным PeckShield, хакеры вывели средства с моста Ronin и уже перевели их в криптомиксер Tornado Cash.

Другой соучредитель Sky Mavis Александр Леонард Ларсен также заявил, что у Ronin нет проблем, а кошелек был скомпрометирован так, как это «происходит в каждом блокчейне».

«У самого города самый высокий уровень безопасности, прошел множество проверок и ставится на паузу, когда выводится слишком много средств», — отметил он.

Reddit раскрыла инвестиции в криптоактивы в заявке на проведение IPO

Платформа Reddit подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение публичного размещения акций (IPO). В бумагах отмечено, что площадка инвестировала в некоторые криптоактивы.

В частности, Reddit приобрела биткоины (BTC) и Ethereum (ETH). Кроме того, платформа указала, что владеет дополнительно некоторым количеством токенов Polygon (MATIC).

Они, как и часть монет Ethereum (ETH), были получены «как плата за продажу виртуальных активов». Кроме того, в бумагах Reddit указала, что не исключает возможности дальнейших инвестиций.

Чистая балансовая стоимость этого портфеля, согласно заявлению, «несущественна». Однако точную сумму платформа разглашать не стала.

Слухи о подготовке Reddit к IPO появились в январе 2024 года. Как и предполагалось, площадка планирует выйти на фондовый рынок в марте. Акции Reddit будут торговаться на бирже NYSE под тикером RDDT.

Kraken потребовала отклонить поданный против нее иск SEC

Криптовалютная биржа Kraken подала в суд заявление с требованием отклонить поданный против нее иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В документах компания перечислила доводы в пользу прекращения дела.

В ноябре 2024 года SEC обвинила Kraken в отсутствии лицензии и торговли незарегистрированными ценными бумагами. Кроме того, представители Комиссии заподозрили компанию в смешении корпоративных и клиентских средств.

Главный юрисконсульт Кракен Марко Сантори назвал обвинения со стороны SEC надуманными и безосновательными. Он отметил, что фигурирующего в иске понятия «брокер-дилер для инвестиционных контрактов» в правовом поле США не существует. Как и другие формулировки SEC, это определение выдумано агентством, считает Сантори.

В поданном Kraken заявлении говорится, что перечисленные в иске криптоактивы не являются ценными бумагами. По мнению представителей биржи, речь идет о товарах.

Кроме того, юристы компании отмечают «размытые» формулировки и отсутствие обвинений со стороны агентства в любом мошенничестве. Все это свидетельствует о прекращении дела и отклонении иска, отмечают в Кракене.

«SEC не обвиняет компанию в мошенничестве. Агентство не заявляет о вреде для потребителей. Единственные претензии Комиссии заключаются в том, что Kraken каким-то образом на протяжении почти десяти лет у всех на глазах действовала как незарегистрированная биржа ценных бумаг, брокер-дилер и клиринговое агентство, нарушающее «Закон о биржах», говорится в ходатайстве.

StarkWare изменила график разблокировки токенов STRK. Монета отреагировала ростом

Студия StarkWare сменила график разблокировки токенов STRK для ранних участников и инвесторов. Таким образом, в апреле 2024 года на рынок попадет 64 млн STRK вместо 1,3 млрд STRK.

«Прислушавшись к отзывам друзей и коллег по экосистеме, мы изменили график разблокировки, чтобы сделать его более постепенным», — говорится в заявлении команды проекта.

Ранее предполагалось, что 15 апреля 2024 года будет разблокировано 1,3 млрд STRK — 13,1% от всего предложения. Решение подвергли критике из-за опасений, что курс актива упадет.

Согласно новому графику, ежемесячно, начиная с 15 апреля, на рынок выведут 64 млн STRK — 0,64% от общего предложения. С марта 2025 года долю увеличат до 127 млн STRK — 1,27% от всего объема.

Предполагается, что к концу 2024 года под анлок попадет 580 млн STRK. Это почти в четыре раза меньше по сравнению с предыдущим графиком.

На фоне новости курс STRK вырос более чем на 6% в сутки. На момент написания новости актив торгуется чуть выше $2, по данным CoinMarketCap.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами