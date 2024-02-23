Хакеры украли у соучредителя Sky Mavis $9,7 млн, Kraken против иска SEC: что нового на крипторынке

Хакеры украли у соучредителя Sky Mavis $9,7 миллиона

Соучредитель компании Sky Mavis Джеффри Зирлин сообщил о взломе двух личных криптовалютных кошельков. Злоумышленникам удалось вывести 3248 ETH на сумму около $9,7 млн.

«Атака ограничена моими собственными аккаунтами и не имеет ничего общего с валидацией или работой сети Ronin. Кроме того, утечка ключей не имеет никакого отношения к операциям Sky Mavis», — заявил Зирлин.

По данным PeckShield, хакеры вывели средства с моста Ronin и уже перевели их в криптомиксер Tornado Cash.

Другой соучредитель Sky Mavis Александр Леонард Ларсен также заявил, что у Ronin нет проблем, а кошелек был скомпрометирован так, как это «происходит в каждом блокчейне».

«У самого города самый высокий уровень безопасности, прошел множество проверок и ставится на паузу, когда выводится слишком много средств», — отметил он.

Reddit раскрыла инвестиции в криптоактивы в заявке на проведение IPO

Платформа Reddit подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение публичного размещения акций (IPO). В бумагах отмечено, что площадка инвестировала в некоторые криптоактивы.

В частности, Reddit приобрела биткоины (BTC) и Ethereum (ETH). Кроме того, платформа указала, что владеет дополнительно некоторым количеством токенов Polygon (MATIC).

Они, как и часть монет Ethereum (ETH), были получены «как плата за продажу виртуальных активов». Кроме того, в бумагах Reddit указала, что не исключает возможности дальнейших инвестиций.

Чистая балансовая стоимость этого портфеля, согласно заявлению, «несущественна». Однако точную сумму платформа разглашать не стала.

Слухи о подготовке Reddit к IPO появились в январе 2024 года. Как и предполагалось, площадка планирует выйти на фондовый рынок в марте. Акции Reddit будут торговаться на бирже NYSE под тикером RDDT.

Kraken потребовала отклонить поданный против нее иск SEC

Криптовалютная биржа Kraken подала в суд заявление с требованием отклонить поданный против нее иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В документах компания перечислила доводы в пользу прекращения дела.

В ноябре 2024 года SEC обвинила Kraken в отсутствии лицензии и торговли незарегистрированными ценными бумагами. Кроме того, представители Комиссии заподозрили компанию в смешении корпоративных и клиентских средств.

Главный юрисконсульт Кракен Марко Сантори назвал обвинения со стороны SEC надуманными и безосновательными. Он отметил, что фигурирующего в иске понятия «брокер-дилер для инвестиционных контрактов» в правовом поле США не существует. Как и другие формулировки SEC, это определение выдумано агентством, считает Сантори.

В поданном Kraken заявлении говорится, что перечисленные в иске криптоактивы не являются ценными бумагами. По мнению представителей биржи, речь идет о товарах.

Кроме того, юристы компании отмечают «размытые» формулировки и отсутствие обвинений со стороны агентства в любом мошенничестве. Все это свидетельствует о прекращении дела и отклонении иска, отмечают в Кракене.

«SEC не обвиняет компанию в мошенничестве. Агентство не заявляет о вреде для потребителей. Единственные претензии Комиссии заключаются в том, что Kraken каким-то образом на протяжении почти десяти лет у всех на глазах действовала как незарегистрированная биржа ценных бумаг, брокер-дилер и клиринговое агентство, нарушающее «Закон о биржах», говорится в ходатайстве.

StarkWare изменила график разблокировки токенов STRK. Монета отреагировала ростом

Студия StarkWare сменила график разблокировки токенов STRK для ранних участников и инвесторов. Таким образом, в апреле 2024 года на рынок попадет 64 млн STRK вместо 1,3 млрд STRK.

«Прислушавшись к отзывам друзей и коллег по экосистеме, мы изменили график разблокировки, чтобы сделать его более постепенным», — говорится в заявлении команды проекта.

Ранее предполагалось, что 15 апреля 2024 года будет разблокировано 1,3 млрд STRK — 13,1% от всего предложения. Решение подвергли критике из-за опасений, что курс актива упадет.

Согласно новому графику, ежемесячно, начиная с 15 апреля, на рынок выведут 64 млн STRK — 0,64% от общего предложения. С марта 2025 года долю увеличат до 127 млн STRK — 1,27% от всего объема.

Предполагается, что к концу 2024 года под анлок попадет 580 млн STRK. Это почти в четыре раза меньше по сравнению с предыдущим графиком.

На фоне новости курс STRK вырос более чем на 6% в сутки. На момент написания новости актив торгуется чуть выше $2, по данным CoinMarketCap.