Центробанк Китая неожиданно снижает ставку для ипотеки

Народный банк Китая снижает ипотечные ставки, смягчая свою политику в надежде на стимулирование экономического восстановления. Об этом сообщает Bloomberg.

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Масштаб действий центрального банка остается ограниченным из-за риска того, что более смелый подход ослабит валюту, приведет к дальнейшему наращиванию долга и исчерпает пространство для маневра, которое понадобится позже, если самая длинная с 1990-х годов полоса дефляции и длительный спад на рынке недвижимости ухудшатся.

Эксперты отмечают, что шаг китайского центробанка направлен на привлечение внимания и изменение негативных настроений вкладчиков.

В этом году курс юаня был стабильным в диапазоне от 7,1 до 7,2. Доходность государственных облигаций снизилась на фоне ставок на дальнейшее смягчение в Китае.