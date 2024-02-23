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23 февраля 2024, 11:07 Читати українською

В Украине реестр лудоманов за год вырос в 8 раз

Количество лудоманов — людей, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх — растет из года в год. В настоящее время в Украине в реестре лудоманов находится 3 871 человек. За прошлый год количество лудоманов в перечне выросло в 8 раз. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Количество лудоманов — людей, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх — растет из года в год.
Фото: pixabay.com

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Реестр существует три года. Подавляющее большинство лудоманов (87%) попали в список в 2023 году.

За последние два года из Реестра был исключен 171 человек в связи с истечением срока ограничений. Из них 60 человек были исключены в 2022 году, а еще 111 — в прошлом году.

Следует отметить, что 99% человек попали в Реестр по собственному заявлению о самоограничения. Только 1% человек были включены в реестр по решению КРАИЛ. В то же время по решению суда ни один человек не попал в Реестр.

Сейчас в Реестре лудоманов украинцы могут оказаться в трех случаях:

  • самостоятельно подав заявление на самоограничение,
  • по решению КРАИЛ на основании заявления об ограничении от родственников,
  • по решению суда.

Таким образом, в Украине нет четкой статистики относительно реального количества граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полную картину.

Для лудоманов в Украине предусмотрены только временные запреты на посещение игорных заведений — на срок от 6 месяцев до 3 лет. По истечении сроков действие этих ограничений автоматически прекращается.

Также следует отметить, что в декабре 2023 года был принят Закон 9422, запрещающий выдавать кредиты попавшим в Реестр лудоманам. Однако это ограничение действительно только в том случае, если в перечне указано, что человек использовал кредитные средства для игры.

Напомним

Игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общее обращение игорного бизнеса выросло почти в 15 раз в год и достигло 207 млрд грн.

Источник: Минфин
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