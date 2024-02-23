Курс валют на 23 февраля: Доллар и евро дешевеют

В пятницу, 23 февраля, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, в продаже подешевел на 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,30−38,80 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,67, евро — 41,80−42,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,38−38,44 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,56−41,61 грн/евро.

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