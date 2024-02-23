ЕС планирует собрать $1,5 миллиарда для закупки снарядов для Украины — Financial Times

Страны Европейского союза пытаются собрать экстренное финансирование в размере $1,5 млрд, которое обеспечит Украину артиллерийскими снарядами для укрепления линии фронта против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

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Инициатором последнего мероприятия по закупке боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия, чтобы компенсировать безысходность в Конгрессе по поводу помощи США и задержек в европейском производстве.

Прага взяла на себя инициативу, пока европейские столицы спорят о продолжении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС.

По словам осведомленных источников, Чехии нужны европейские партнеры, чтобы помочь выделить $1,5 млрд на закупку боеприпасов. Также отмечается, что эту инициативу Прага организует с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

«Чехи проделали всю работу, но им нужны деньги от других», — сказал источник Financial Times.

Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят чиновники, знакомые с чешской схемой.

Послы ЕС не смогли достичь соглашения по закупке боеприпасов за пределами блока на встрече в Брюсселе в среду и поставили цель согласовать правила нового вливания капитала на саммит лидеров ЕС 21 марта.

Германия настаивает на том, чтобы ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро был уменьшен. Страна заявила о большой военной помощи Украине, которая в этом году составит 7 млрд евро.

Франция и Греция настаивают, что расширенный Европейский фонд мира должен закупать оружие и боеприпасы только у производителей ЕС и Норвегии.