За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 408240 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 февраля: 1 000 российских оккупантов, 3 танка и 32 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 408240 (+1000) человек,
- танков — 6526 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 12410 (+37) ед,
- артиллерийских систем — 9916 (+49) ед,
- РСЗО — 999 (+2) ед,
- средства ПВО — 682 (+2) ед,
- самолетов — 339 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7628 (+32),
- крылатые ракеты — 1903 (+0),
- корабли/катера — 25 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12960 (+36) ед,
- специальная техника — 1575 (+9).
Источник: Минфин
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