Курс валют на вечер 22 февраля: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 24 копейки в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро упал на 39 копеек в покупке и на 35 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 22 февраля Закрытие 22 февраля Изменения доллар 38,62/38,64 38,38/38,44 24/20 евро 41,91/41,93 41,52/41,58 39/35

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−38,85 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,70, евро — 41,90−42,15 грн.

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