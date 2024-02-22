К закрытию межбанка курс доллара снизился на 24 копейки в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро упал на 39 копеек в покупке и на 35 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 22 февраля: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз
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Открытие 22 февраля
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Закрытие 22 февраля
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Изменения
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38,62/38,64
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38,38/38,44
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24/20
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41,91/41,93
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41,52/41,58
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39/35
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−38,85 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,70, евро — 41,90−42,15 грн.
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Источник: Минфин
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