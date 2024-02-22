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22 февраля 2024, 18:01 Читати українською

Рада приняла закон об электронных аграрных расписках (нотах)

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9266 об электронных аграрных расписках. Ко второму чтению его название изменилось на закон «Об аграрных нотах».

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9266 об электронных аграрных расписках.
Фото: freepik.com

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Законопроект предусматривает путем принятия специального закона ввести в обращение «аграрные ноты», которые будут иметь статус ценных бумаг и будут издаваться в электронной форме под контролем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, одновременно с существующими аграрными расписками, которые являются товарораспорядительными документами.

При этом определяющие признаки отношений между должником и кредитором, обязанности сторон, требования к лицу, имеющему право выдавать документ, предмет залога, весь понятийный аппарат одинаковы как для аграрных расписок так и для «аграрных нот».

Документ расширяет круг субъектов, которые могут выдавать электронные аграрные расписки, за счет сельскохозяйственных кооперативов, а также упрощает порядок выдачи, обращения и прекращения электронной аграрной расписки по сравнению с традиционными бумажными.

Законопроект предусматривает, что должник может выполнить свои обязательства по электронной аграрной ноте залог будущего урожая, живых животных, продуктов животного и растительного происхождения, продуктов их первичной переработки, гарантии прав и законных интересов кредиторов.

Источник: Минфин
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