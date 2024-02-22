Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5593-д по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Девять лет дебатов: Рада приняла закон о реформе корпоративного управления
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Что известно
«За» соответствующий законопроект проголосовали 262 народных депутата.
Закон о реформе корпоративного управления нормирует ряд вопросов, связанных с деятельностью государственных предприятий. В частности, это касается введения политики государственной собственности, которую будет утверждать правительство.
В то же время, политика вознаграждения руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий и государственная дивидендная политика будут частями политики государственной собственности.
Наблюдательные советы всех ГП будут утверждать стратегические планы развития, а также инвестиционные и финансовые планы.
Предусматривается изменение процедуры вознаграждения руководителей ГП и членов наблюдательных советов. Политика вознаграждения будет содержать принципы и методологические подходы, на основе которых наблюдательные советы будут устанавливать размер вознаграждения руководителей ГП.
Закон также нормирует процедуру увольнения членов наблюдательных советов — вводится исчерпывающий перечень оснований для увольнения.
Документ определяет подходы к дивидендной политике государства, которую также будет утверждать правительство.
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