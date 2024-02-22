Японская корпорация AGC окончательно ушла из россии

Японская корпорация AGC, являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, продала российский бизнес. Об этом пишет российский «Коммерсант».

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Что известно

Как известно, корпорации принадлежал крупнейший в россии производитель автомобильного стекла — «Борский стекольный завод», а также «Клинский стекольный завод»,

Новым собственником предприятий стал российский холдинг «Адамант», которому уже принадлежат 14 заводов по промышленной обработке стекла россии.

Напомним

В марте 2022 года японская корпорация AGC Inc., являющаяся крупнейшим в мире производителем стекла, приостановила инвестиции в россию из-за ее вторжения в Украину.