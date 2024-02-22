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22 февраля 2024, 15:33 Читати українською

Туск обещает устранить препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы из Украины, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры. Слова главы польского правительства цитирует TVN24 .

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы из Украины, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.

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Обещание Туска

По его словам, это решение должно обеспечить «100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать украинской стороне без каких-либо задержек».

«Это вопрос следующих нескольких часов», — сообщил премьер-министр Польши.

Он подчеркнул, что задача Польши — это полная пропускная способность на границе, когда речь идет о военном транспорте и гуманитарной помощи, маршруты которых проходят через Польшу.

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Туск пояснил, что «это также означает другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной».

Польский премьер призвал обособить вопрос «прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной».

Напомним

Польско-украинская граница снова заблокирована. Протестующие не пропускают никаких грузовых автомобилей, даже с военной и гуманитарной помощью.

Источник: Минфин
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