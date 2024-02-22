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22 февраля 2024, 14:31 Читати українською

Миграция украинцев в Германию за год упала в восемь раз

В 2023 году в Германию въехало 277 000 украинцев, а уехало — 156 000. Чистая миграция составила 121 000 человек. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).

В 2023 году в Германию въехало 277 000 украинцев, а уехало — 156 000.
Фото: freepik.com

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При этом в 2022 году этот показатель был в восемь раз выше. Тогда из-за полномасштабного вторжения России в Украину в Германию въехало 1,1 млн украинцев, уехало — 138 000. Чистая миграция составляла 960 000 человек.

До начала великой войны чистая миграция украинцев в Германию была невысокой:

  • 2021 год — 6000 человек,
  • 2020 год — 5000,
  • 2019 год — 7000.

С 2022 года среди приехавших в Германию украинцев 61% — женщины, 34% — несовершеннолетние.

Около 40% украинцев в Германии к середине 2023 года были родителями-одиночками с детьми.

Доля украинцев в возрасте до 18 лет снизилась с 35% в 2022 году до 28% в 2023 году, а доля в возрасте от 18 до 60 лет выросла с 54% до 61%. Доля людей в возрасте 60 лет и старше составила 11% и в 2022, и в 2023 году.

Сейчас в Германии находится около 1,15 млн. украинцев.

Доля украинцев в общей численности населения Германии за два года выросла с 0,2% до 1,4%. Если с января 2022-го по октябрь 2022 года количество граждан Украины выросло более чем в 7 раз — со 138 000 до 1,02 млн человек (+639%), то с января 2023-го по октябрь 2023 года прирост составил 7% (с 1,07 млн до 1,15 млн человек).

Граждане Украины стали второй по величине группой иностранного населения в Германии после граждан Турции (1,6% или 1,39 млн человек) по состоянию на октябрь 2023 года.

В октябре 2023 года больше всего украинцев проживало в самых густонаселенных федеральных землях:

  • Северный Рейн-Вестфалия (234 000),
  • Бавария (168 000),
  • Баден-Вюртемберг (159 000),
  • Нижняя Саксония (114000).

Доля украинского населения в Гамбурге и Берлине в последнее время была самой высокой.

Источник: Минфин
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