НБУ оштрафовал банк «Фамильный» и оператора платежных услуг «Укркарт»

Национальный банк наложил штрафы по 51 тыс. грн. на банк «Фамильный» и технологического оператора платежных услуг «Укркарт». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Причина штрафов

Банк «Фамильный» был оштрафован за несвоевременное представление регулятору отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке за ноябрь 2023 года.

В то же время, ООО «Укркарт» оштрафовали за несвоевременное представление регулятору отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке за октябрь 2023 года.

Решение о применении меры влияния к указанным учреждениям Нацбанк принял по результатам безвыездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры.

Компании обязаны уплатить штрафы в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора.