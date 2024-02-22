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22 февраля 2024, 13:15 Читати українською

Zee Entertainment планує продовжити угоду з Sony

Компанія Zee Entertainment має намір ще раз спробувати відновити переговорний процес із Sony, що стосується угоди про злиття ціною в $10 мільярдів. Її скасували 22 січня. Обидві фірми зараз активно працюють, намагаючись урятувати домовленості, зазначають аналітики LBLV. Їхня діяльність активізувалася протягом кількох останніх тижнів.

Компанія Zee Entertainment має намір ще раз спробувати відновити переговорний процес із Sony, що стосується угоди про злиття ціною в $10 мільярдів.

Досі є шанс, що угода може зірватися, оскільки значних розбіжностей між сторонами не вирішено: кожна з них продовжує твердо стояти на своєму. Раніше Zee заявила, що заперечує свою участь у будь-яких переговорах. Sony ситуацію не коментувала.

Японський гігант зупинив процес об'єднання активів з індійською фірмою через те, що частину останніх умов вирішити так і не вдалося. Крім того, Sony згадала суперечки з керівництвом (у тому числі щодо участі гендиректора Пуніта Гоєнкі у питаннях регулювання).

Об'єднання активів може призвести до появи нового гравця світового рівня

Експерти lblv.com припускають: Zee повідомить Sony про те, що вона хоче прийняти всі умови злиття та продовжити процес. Це може статися протягом кількох найближчих діб. В іншому випадку японська компанія відкличе первинну домовленість про злиття, яка була спрямована на NCLT. Це питання буде вирішено до кінця поточного тижня, що було передбачено в першій версії угоди.

Якщо активи Zee та Sony будуть об'єднані, в Індії з'явиться новий великий гравець у сфері телебачення, під контролем якого перебуватимуть понад 90 спортивних, розважальних та новинних каналів. У результаті новостворена фірма зможе стати реальним конкурентом для Disney та Reliance Industries.

Дмитро Доронін, фінансовий аналітик LBLV

Источник: Минфин
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