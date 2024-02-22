Zee Entertainment планує продовжити угоду з Sony

Компанія Zee Entertainment має намір ще раз спробувати відновити переговорний процес із Sony, що стосується угоди про злиття ціною в $10 мільярдів. Її скасували 22 січня. Обидві фірми зараз активно працюють, намагаючись урятувати домовленості, зазначають аналітики LBLV . Їхня діяльність активізувалася протягом кількох останніх тижнів.

Досі є шанс, що угода може зірватися, оскільки значних розбіжностей між сторонами не вирішено: кожна з них продовжує твердо стояти на своєму. Раніше Zee заявила, що заперечує свою участь у будь-яких переговорах. Sony ситуацію не коментувала.

Японський гігант зупинив процес об'єднання активів з індійською фірмою через те, що частину останніх умов вирішити так і не вдалося. Крім того, Sony згадала суперечки з керівництвом (у тому числі щодо участі гендиректора Пуніта Гоєнкі у питаннях регулювання).

Об'єднання активів може призвести до появи нового гравця світового рівня

Експерти lblv.com припускають: Zee повідомить Sony про те, що вона хоче прийняти всі умови злиття та продовжити процес. Це може статися протягом кількох найближчих діб. В іншому випадку японська компанія відкличе первинну домовленість про злиття, яка була спрямована на NCLT. Це питання буде вирішено до кінця поточного тижня, що було передбачено в першій версії угоди.

Якщо активи Zee та Sony будуть об'єднані, в Індії з'явиться новий великий гравець у сфері телебачення, під контролем якого перебуватимуть понад 90 спортивних, розважальних та новинних каналів. У результаті новостворена фірма зможе стати реальним конкурентом для Disney та Reliance Industries.

Дмитро Доронін, фінансовий аналітик LBLV